Son dakika haberler: CHP kimi belediyelerin sözde zam şov yaparak maaş vermezken, kimi yer de zam taleplerine tehditlerle cevap veriyor. CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen de zam isteyen işçileri provokatör olarak lanse ederek büyük bir skandala imza attı.
CHP'li Büyükerşen'den zam isteyen işçilere skandal sözler | Video
ZAM İSTEYEN İŞÇİLERE TEHDİT: GEREKENİ YAPACAĞIZ
CHP'li Yılmaz Büyükerşen önerdikleri zammı reddeden işçileri provokatörlükle suçlayarak "Gereğini yapacağız" dedi.
"BUNLAR İŞE HASBELKADER GİRENLER"
Büyükerşen yaptığı açıklamada, "Sözcüler zam öneriyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla altından kalkılacabilecek bir şey değil. İşçiler arasında provokatörler olduğunu açık şekilde söylüyorum. Onlar için de gereği yapılacak. Ne olur? Greve giderler. Kaç bin kişi işçiyi beslerler. Bir tarafta binlerce insan kapımıza iş isterken hasbelkader işe girenlerin yaptığı ortada." şeklinde konuştu.
PROVOKATÖRLER VAR
"Bu altından kalkılabilecek bir zam değil. Buna rağmen işçiler arasında provokatörler olduğunu açık açık söylüyorum."
EŞE KAÇAK VİLLA KIYAĞI!
İşçilerin zam talebi için skandal açıklamalarda bulunan CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşi Seyhan Büyükerşen'in geçtiğimiz sene 'imar barışı'ndan yararlanmak için usulsüzlük yaptığı ortaya çıkmıştı