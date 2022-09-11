"BUNLAR İŞE HASBELKADER GİRENLER"

Büyükerşen yaptığı açıklamada, "Sözcüler zam öneriyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla altından kalkılacabilecek bir şey değil. İşçiler arasında provokatörler olduğunu açık şekilde söylüyorum. Onlar için de gereği yapılacak. Ne olur? Greve giderler. Kaç bin kişi işçiyi beslerler. Bir tarafta binlerce insan kapımıza iş isterken hasbelkader işe girenlerin yaptığı ortada." şeklinde konuştu.