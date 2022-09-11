CHP'li Büyükerşen'den zam isteyen işçilere skandal sözler | Video

Yerel seçimlerde kimsenin ekmeğiyle oynamama vaadiyle geldikten sonra birçok ilde binlerce insanı işinden eden CHP'de kriz ve skandallar bitmiyor. Şimdi de Eskişehir'in CHP'li Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, TİS görüşmeleri devam ederken zam isteyen işçileri provokatörlükle suçladı. Bununla da kalmayan CHP'li Büyükerşen, "Gereğini yapacağız" ifadeleriyle tehditler savurdu.