Son dakika: MHP Bursa mitingi: Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulunuyor.

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Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Sivas'ta on binlerce vatan evladı bir araya geldi. Birilerinin uykuları kaçtı, kıskananların feleği şaştı.

Sosyal medyadan algı düzenekleri kuranlar küçük dillerini yuttular. Sadece kimyaları değil matematikleri de bozuldu, bütün hesapları ters-düz oldu.

Cesaretiniz varsa Sivas'tan sonra gelin de Bursa'ya bakın. 3 hilalin bariyerleri nasıl yıkıp geçtiğine şahit olun.

Türkiye düşmanlarına piyonluk yapan bir avuç devşirme istedi diye ülkülerimizin kubbesi asla devrilmez.

Ayrılıkta azap birlikte rahmet olduğunu çok iyi biliyoruz.

Taviz vermeyeceğiz teslim olmayacağız tembellik göstermeyeceğiz mutlaka kazanacağız.

Bizim adayımız belli kararımız nettir. Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz. Uçurumun kenarlarında oyalanma arayışında değiliz.

Nitekim Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zalimlere karşı aynı siperdeyiz. Hainlere karşı aynı cephedeyiz.

Zillette umut yoktur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Bu ittifakın çatısı alev almıştır.

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