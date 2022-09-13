Son dakika haberi: İBB’den suya fahiş zam talebi! Yüzde 99.8 ila yüzde 188.12 oranında...

*Kasım 2019: Yönetim, yüzde 80'e varan oranlarda zam talep etti. (Cumhur İttifakı Mayıs 2020'de İSKİ Bütçesi görüşmelerinde zammı değerlendirelim diyerek reddetti. Ancak, Kovid-19 sebebiyle Mayıs'ta İSKİ Bütçesi görüşülemedi ve zam yapılmadı)

*Temmuz 2020: Yönetim yüzde 40 zam talep etti. (Meclisten yüzde 12,60 geçti)

*Kasım 2020: Yönetim yüzde 35 zam istedi (Zam yapılmadı)

*Aralık 2020: Yönetim yüzde 39 oranında zam istedi. (Meclisten yüzde 6,84 oranında geçti)

*Mayıs 2021: Yönetim yüzde 50 oranında zam istedi. (Zam yapılmadı, Kasım Genel Kurulu'nda görüşülmek üzere ertelendi)

*17 Haziran 2021: Yönetim yüzde 23 oranında zam istedi. (İSKİ, tarihinde ilk defa zam yapmak ve arsa satmak için İSKİ Olağanüstü Genel Kurul istedi) Ancak İBB Meclisi talebi Kasım ayına erteledi.

*7 Eylül 2021: İBB Kasım ayını beklemeden suya zam yapmak için İSKİ Genel Kurulu'nu 7 Eylül 2021 tarihinde yeniden olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda yaklaşık yüzde 40 zam talebinde bulundu. (Cumhur İttifakı'nın teklifi olan yüzde 15.62 zam oy birliği ile kabul edildi. )

*15 Aralık 2021: İSKİ Genel Kurulu'nda, yönetim yüzde 57.38 zam teklifi ve her ay TÜFE oranında artış yapılmasını istedi. Ancak Cumhur İttifakının yeniden derleme oranına göre hesapladığı 17.80 teklifi oy birliği ile kabul edildi. (OY BİRLİĞİ İLE GEÇTİ AMA İBB BAŞKANI VETO ETTİ)

*16 ŞUBAT 2022- (İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edildi.) İstanbul'da 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere şu teklifle gelindi:

ESKİ KADEME VE FİYAT YENİ KADEME VE FİYAT TALEBİ

0-15 m³ : 5,56TL 0-10 m³ : 9,40TL/m³

16 m³ ve üzeri: 8,35TL 11-20 m³: 14,10TL/m³

20 m³ ve üzeri 15 TL/m³ (Bu kademe yoktu. Bu kademe ve fiyat 16 Şubat'ta başladı)

*Millet İttifakı, yeni su kademeleri ile birlikte (kademeleri değiştirdi ve insani su kullanım hakkını düşürdü) yüzde 90'lardan yüzde 175'lere varan oranlarda zam talep etti. Cumhur İttifakı zammın fahiş olduğunu ve yüzde 43 ile yüzde 55 arasında kalması gerektiğini bildirdi. İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edilmesine rağmen, CHP grubu bu Cumhur İttifakı'nın talebini kabul etmedi. 'Biz su zammı talebiyle gelmedik' söyleminde bulundu. Bunun üzerine Cumhur İttifakı 'Sizin zam talebiniz yoksa bizim hiç yok' diyerek kendi teklifini geri çekti. Millet İttifakı'nın zam talebi de oy çokluğu ile reddedildi.

*5 NİSAN 2022 – (İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edildi) İBB yönetimi suya kademeli olarak yüzde 94 ila yüzde 136 zam talep etti. Cumhur İttifakı'nın reddiyle İBB Meclisi'nde yüzde 49.9 oranında zam kabul edildi.

İSKİ yönetimi tarafından yüzde 94'den 136'ya varan oranlarda zam talep edildi. AK Parti grubu da teklif edilen su zammının çok yüksek olduğunu, CHP'nin fırsatçılık yaptığını ve teklif edilen zammın gerçek maliyetlerin çok üzerinde olduğunu ifade etti. Cumhur İttifakı grubunun itirazıyla yüzde 94'lük zam teklifi yaklaşık yüzde 49.9'luk bir orana revize edilerek İBB Meclisinde oy birliği ile kabul edildi. 15 Nizan 2022 İstanbul'da Su Fiyatı 8.33 TL oldu.

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