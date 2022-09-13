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OTOMATİK OYNAT
03:12
Son Dakika: İstanbul'da suya 40.38 zam! | Video 13.09.2022 | 16:59
01:22
Ağrı’da 810 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 13.09.2022 | 15:36
01:22
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Jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı | Video 13.09.2022 | 11:59
02:05
Diş teknisyenini yaralayan 3 şahıs yakalandı | Video 13.09.2022 | 11:58
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Gaziantep'te araçtan 60 litre sahte alkol çıktı | Video 13.09.2022 | 11:58
01:22
Silahlı kavgayı çevik kuvvet ekibi önledi: 1 yaralı | Video 13.09.2022 | 11:46
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FETÖ’ye bir operasyon daha… 12 gözaltı var! | Video 13.09.2022 | 11:36
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Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı | Video 13.09.2022 | 11:36
03:27
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İzmir'de 8 binin üzerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 13.09.2022 | 11:23
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 13 Eylül 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 13.09.2022 | 10:43
01:04
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 29 gözaltı | Video 13.09.2022 | 10:39
01:52
Büyükçekmece'de tekne yanaştırma cinayeti! O anlar kamerada | Video 13.09.2022 | 09:52
01:28
Tekirdağ'da yayaya çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 13.09.2022 | 09:20
01:44
İstanbul'da DEAŞ'a finansal destek sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı | Video 13.09.2022 | 09:20
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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı | Video 13.09.2022 | 09:05
Son dakika haberi: İBB Meclis toplantısında İSKİ'nin zam talebi değerlendirildi. İSKİ birinci kademe konutlarda 8.33 lira olan fiyatın yüzde 99.87 zamla 16.65 liraya yükseltilmesini talep etti. Ancak talep revize edildi ve alınan kararla İstanbul’da suya yüzde 40.38 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11.69 TL’ye çıktı.