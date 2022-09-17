Adnan Menderes’in yürek yakan son mektubu: Size dargın değilim...

Türk demokrasisinin en kara günlerinden biri hiç kuşkusuz ki Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının idam edilmesiydi. Demokrasiye vurulan en ağır darbenin üzerinden 61 yıl geçti ancak Adnan Menderes ve arkadaşlarının acısı unutulmadı. Adnan Menderes'in mezarı ziyaretçi bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı. Menderes ve arkadaşlarının asıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Adası da vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.
DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASINA ZİYARETÇİ AKINI
Uzun yıllar boyunca kaderine terk edildikten sonra "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden hayat bulan Yassıda, bugüne kadar yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANMA MESAJI
Başkan Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 61. yılı dolayısıyla İstanbul Valiliğince Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenen anma programına mesaj gönderdi.
Demokrat Parti'nin "Yeter, söz milletindir." diyerek başlattığı hareketin, Türkiye'de sadece çok partili siyasi hayatın ve demokrasinin değil, aynı zamanda her alanda başlayan büyük bir kalkınma hamlesinin de sembolü olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin son 20 yılında hayata geçirdiğimiz büyük demokrasi ve kalkınma atılımının kökleri Demokrat Parti'ye, rahmetli Menderes ve arkadaşlarına kadar uzanır. Milli iradenin, ülkenin ve milletin istikametini belirleme gücünden rahatsız olanlar, rahmetli Menderes'in nezdinde milletin bizatihi kendisine darbe yapmışlardır. Darbecilerin tek suçları ülkeye ve millete hizmet olan siyasi kadrolara karşı sergiledikleri kin, nefret ve hınç, sonu darağacıyla biten hukuk katliamlarına kadar varmıştır. 27 Mayıs'ta açılan ve 16-17 Eylül'de cinayet hükmündeki idamlarla sürdürülen yol daha sonraki yıllarda benzer girişimlere cesaret vermiştir. Bu kötü geleneğin en son örneği 15 Temmuz'da gerçekleşmiştir. Hamdolsun, bu defa başlatılan girişim milletimizin sinesine çarparak gün ağarmadan başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletimiz, o meşum gecede 27 Mayıs'ta başlayan darbeler zincirinde ve idamlarla yaşadığı tarifsiz acının tekerrürünü önleyerek tarihi bir hesaplaşmanın defterini de kapatmıştır."
MENDERES'İN SON MEKTUBU YÜREKLERİ YAKIYOR
Adnan Menderes'in idamından hemen önce bulduğu bir kağıda yazdığı mektup daha önce ortaya çıkmıştı. Menderes'in mektubu bu yıl da çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
İşte Menderes'in yürek yakan o mektubu:
Eylül 1961,
Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim.
Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, 'Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını on yedi sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir.'
Adnan Menderes'in idam edilişinin 61. yılı! İşte idamından önce yazdığı son mektup: "Sizlere dargın değilim..." | Video
İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz?
Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun.