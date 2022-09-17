Adnan Menderes’in yürek yakan son mektubu: Size dargın değilim...

MENDERES'İN SON MEKTUBU YÜREKLERİ YAKIYOR

Adnan Menderes'in idamından hemen önce bulduğu bir kağıda yazdığı mektup daha önce ortaya çıkmıştı. Menderes'in mektubu bu yıl da çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

İşte Menderes'in yürek yakan o mektubu:

Eylül 1961,

Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim.

Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, 'Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını on yedi sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir.'

Adnan Menderes'in idam edilişinin 61. yılı! İşte idamından önce yazdığı son mektup: "Sizlere dargın değilim..." | Video

İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz?

Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun.