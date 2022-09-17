Adnan Menderes'in idam edilişinin 61. yılı! İşte idamından önce yazdığı son mektup: "Sizlere dargın değilim..." | Video

27 Mayıs 1960 Darbesi sonrası Başbakan Adnan Menderes’in cuntacılar tarafından idam edilmesinin üzerinden tam 61 yıl geçti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen tarih, Menderes ve arkadaşlarına duyulan minneti hiç unutturmadı. İşte Adnan Menderes'in idam edilmeden önceki son mektubu...