Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı: Hainler yakalandı
Giriş Tarihi: 17.9.2022 21:04 Son Güncelleme: 17.9.2022 21:08

SON DAKİKA! Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı: Hainler yakalandı

SON DAKİKA! Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmadı: Hainler yakalandı

SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehidimiz Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmadı. 20 Nisan’da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, Polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı" dedi.

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SON DAKİKA! Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı: Hainler yakalandı
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