Video Yaşam SON DAKİKA: Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı! Hainler yakalandı | Video
SON DAKİKA: Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı! Hainler yakalandı | Video

SON DAKİKA: Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı! Hainler yakalandı | Video

17.09.2022 | 21:56

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SON DAKİKA: Bursa’da 20 Nisan 2022’de cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensupları yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehidimiz Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmadı. Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk Polisi yakalar" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 20 Nisan 2022'de cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servis aracına yönelik terör saldırısında otobüsteki infaz koruma memurlarından 36 yaşındaki Cengiz Yiğit şehit oldu, 7 personel ise yaralandı.

DİKİLİ'DE YAKALANDILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de gerçekleştirilen çalışmalardan İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensupları Dikili'de yakalandı.

"ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehidimiz Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı. 20 Nisan'da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, Polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı. Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk Polisi Yakalar" ifadelerini kullandı.

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