Balıkesir'de hücre evine operasyon! EYP'ler yakalandı | Video

İzmir’deki operasyonla bağlantılı olarak Balıkesir’de bir hücre evine operasyon düzenlendi. Evde el yapımı patlayıcı malzemeler çıktı. Bursa’da ceza infaz memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı eylemde kullanılan EYP’lerin de bu hücre evinde hazırlandığı değerlendiriliyor.