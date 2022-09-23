SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan kritik F-16 açıklaması: Alternatiflere sahibiz

"RUSYA'NIN KENDİ GEMİLERİNE EL KOYULUR ENDİŞESİ VARDI"

Tahıl koridorunda Rusya'nın kendi gemilerine el koyulur endişesi vardı. Türkiye bir an önce bu savaşın sona ermesi için elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor.

"TÜRKİYE TÖHMET ALTINDA BIRAKILMAYA ÇALIŞILIYOR"

İddiaların bir aslı yok, yaptırımlar delinmiyor. Türkiye töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor. Mir kart, Rus turistlerin Türkiye'de harcama yaptıkları bir kart. Diğer tursitler nasıl burada başka kartlar kullanıyorsa, Rus turistler de burada bu kartları kullanıyor.