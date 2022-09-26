Son dakika | Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT’liler, destek ödemeleri ve TOKİ...

EYT'LİLER İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumuna ilişkin değerlendirme de kabine toplantısında gündeme gelecek. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki çalışma ile birlikte tüm bu çerçevedeki vatandaşların durumu değerlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çözüm aşamasında" dediği bu plan kritik toplantıda masada olacak. Atılacak adımlarla ilgili olası kararlar yine Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yer alacak.