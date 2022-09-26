SON DAKİKA | Mersin’deki polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı





ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Saldırı ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bir açıklama yaptı. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi'ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" ifadelerine yer verdi. Teröristlerin kaçtığı araçla ilgili bilgiler çevre illerin emniyet birimleriyle de paylaşıldı. Teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon sürdürülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e hareket etti.

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