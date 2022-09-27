Video Türkiye Mersin'deki polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'deki polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'deki polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı

27.09.2022 | 01:28

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Son Dakika Haberi: Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen alçak saldırıda 2 polis memuru yaralandı. 2'si kadın 3 terörist tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

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