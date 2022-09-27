Son dakika | Mersin’de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 1 polis şehit oldu, bir polis yaralandı

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı. Bakan Soylu, "Yaralanan 2 kadın terörist kendini patlattı. Saldırıda bir polisimiz şehit oldu. Teröristlerden birinin kimliğini büyük ölçüde belirledik. Bir tespit belli, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz. Terör örgütü de belli, hangi terör örgütü olduğu " diye konuştu.