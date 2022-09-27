Video Haber SON DAKİKA | Mersin'de polisevine kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video

SON DAKİKA | Mersin'de polisevine kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video

27.09.2022 | 00:26

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Son dakika haberi... Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde polisevine saldırı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığından kalleş saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, "Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır." dedi. Alçak saldırıda 2 polis yaralandı.

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