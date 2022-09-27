CHP yine şaşırtmadı! Teröriste "gazeteci" demekle yetinmeyip, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktılar

"YATTIĞI HER GÜN DEMİRTAŞ'IN NİŞANESİDİR"

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de skandal bir açıklamaya imza attı. Selahattin Demirtaş'ı savunan ve Kılıçdaroğlu'nun şeref madalyası sözlerini destekleyen Özgür Özel, "Biz Demirtaş'a yapılanın bir hak ihlali olduğunu, hukuksuzluk olduğunu, yattığı her günün de onun mücadelesinde bir nişane olduğunu söyledik." ifadelerini kullandı.