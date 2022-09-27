CHP yine şaşırtmadı! Teröriste "gazeteci" demekle yetinmeyip, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktılar

Dün saat 22.40 sıralarında Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, bir polis de yaralandı.
CHP'li Ağbaba'nın teröristleri savunduğu açıklamaları tekrar gündem oldu! "Eli silahlı terörist göremedik, bulamadık..." | Video
Saldırının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 2013'teki Tutuklu Gazeteciler Raporuna ilişkin açıklaması tekrar gündem oldu. Tutuklu gazeteciler arasında Mersin'deki saldırıda canlı bomba olan PKK'lı terörist Dilşah Ercan da bulunuyordu.
"ELİ SİLAHLI TERÖRİST GÖREMEDİK, BULAMADIK"
CHP'li Veli Ağbaba, o dönem cezaevindeki sözde gazetecileri, "Değerli arkadaşlar rapor sonunda ulaştığımız sonuç şudur; "Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne hırsız, ne tecavüzcü ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik bulamadık. Cezaevinde tutulan gazetecilik mesleğinin ta kendisidir." sözleriyle savundu.
"YATTIĞI HER GÜN DEMİRTAŞ'IN NİŞANESİDİR"
Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de skandal bir açıklamaya imza attı. Selahattin Demirtaş'ı savunan ve Kılıçdaroğlu'nun şeref madalyası sözlerini destekleyen Özgür Özel, "Biz Demirtaş'a yapılanın bir hak ihlali olduğunu, hukuksuzluk olduğunu, yattığı her günün de onun mücadelesinde bir nişane olduğunu söyledik." ifadelerini kullandı.
ALPAY ÖZALAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ
Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
Teröriste gazeteci diyen Özgür Özel'den skandal açıklamalar: "Biz Demirtaş'a yapılanın hak ihlali olduğunu söyledik" | Video
Alpay Özalan paylaşımında, "Daha dün alçak Pkk'nın saldırısında şehit verdik. Üstelik o teröristlerden birine CHP raporunda "Mağdur gazeteci" denmiş. Altında Özgür Özel'in de imzası var. Özgür Özel, az önce açıklama yapıp Demirtaş'ı savundu ve Kılıçdaroğlu'nun şeref madalyası sözlerini destekledi." ifadelerini kullandı.