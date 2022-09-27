Teröriste gazeteci diyen Özgür Özel'den skandal açıklamalar: "Biz Demirtaş’a yapılanın hak ihlali olduğunu söyledik..." | Video

Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen alçak saldırıda bir polis memuru şehit oldu. CHP'nin 'mağdur gazeteci' olarak gösterdiği isimler arasında Mersin’deki saldırıda canlı bomba olan PKK'lı terörist Dilşah Ercan da bulunuyordu. CHP'li Özgür Özel de skandal ifadeler kullanarak Selahattin Demirtaş'ı savundu ve Kılıçdaroğlu'nun şeref madalyası sözlerini destekledi. Özel, "Yattığı her gün Demirtaş'ın nişanesidir." dedi.