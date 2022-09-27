Son dakika! Mersin’de polisevine düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: Dün saat 22.40 sıralarında Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı.
TERÖRİSTLERİN BİRİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Mersin'de Polisevi'ne saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği tespit edildi
Mersin Mezitli ilçesindeki Polisevine dün akşam saat: 22.45 sıralarında (2) kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.
Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Ayrıca, terörist hakkında Türkiye metropollerinde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.
Saat 22.42 civarında, yaklaşık 1-1,5 yıl önce hizmete giren polisevine bir terör saldırısı yapıldığını belirten Soylu, şöyle konuştu:
SON DAKİKA: Mersin'deki bombalı terörist saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Patlama anı kamerada | Video
"İl Emniyet Müdürümüzle hemen temas ettik ve burada olayın nasıl cereyan ettiği konusunda ilk bilgileri almış olduk. 2 kadın terörist, çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen orda polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor.
Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra 2 teröristle birlikte onlar da çatışmaya gidiyorlar. 2 kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyorlar.
Ardından çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. İki ayrı patlama sesi de kendi sırtlarına koymuş oldukları ve patlayıcı olan, yaralanınca kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor. Ötekisi de yaralanıyor ama diğer polis memurumuz kadar ağır bir yara değildi. Ağır yaralanan polis memuru arkadaşımızı hastaneye götürüyorlar ama maalesef kurtarılamıyor, şehit oluyor."
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin de yaralandığı Tece Polisevi'ne yönelik bombalı saldırıyla ilgili turistlerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.