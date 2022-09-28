Sitede 2 daire, araba, tarla...

SABAH, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde esnaf ziyaretinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Gerçekten açım. Biz ölüyoruz, açız, aç" diyen Nurgül Sipahi'nin izini sürerek 2 dairesini ve oturduğu siteyi görüntüledi."Açım, ölüyoruz" diyen Sipahi'nin mal varlığı açlığın farklı bir yönünü gösterdi. İyi Parti Etimesgut teşkilatına üye olan Sipahi'nin, Etiler Mahallesi'nde bulunan 2.5-3 milyon Türk Lirası değerindeki dairelerinin toplamda 8 bin Türk Lirası kira getirisi olduğu değerlendiriliyor. Sipahi'nin ayrıca bir tarla ve 2011 model Nissan Juke marka bir aracı olduğu da belirlendi.Eşi 4 bin 800, kendisi ise 4 bin 400 lira emekli maaşı alan Sipahi'nin, iki çocuğunun memur olduğu, kızının 2012 model Chevrolet marka aracının bulunduğu tespit edildi.Aç olduğunu söyleyen kadının, Eryaman'daki Göksu Park'a yakın sosyal donatısı olan Öztaş Eryaman sitesinde kirada oturduğu, sitede kiraların 4 bin ile 6 bin lira arası değiştiği, aidatın ise 1200 lira olduğu bildirildi.