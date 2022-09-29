Son dakika | Meral Akşener’in tiyatro partneri Nurgül Sipahi’nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor

Ankara'da Meral Akşener'e "Açım, ölüyorum, geçinemiyorum" şeklinde serzenişte bulunan Nurgül Sipahi ve Genel Başkanları ile oynadıkları tiyatroya ilişkin çarpıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. SABAH, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde esnaf ziyaretinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Gerçekten açım. Biz ölüyoruz, açız, aç" diyen Nurgül Sipahi'nin izini sürerek iki dairesini ve oturduğu siteyi görüntülemişti. Son olarak da Sipahi'nin eşi Ahmet A Haber'e konuştu.
Sipahi'nin yalan söylediğini açıklayan eşi, kendisini partinin kışkırttığını ve yalan söylediğini belirtti.
SON DAKİKA | AKŞENER'E "AÇIM" DEDİ EVİ, KİRA GELİRİ VE MAAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
"Açım, ölüyoruz" diyen Nurgül Sipahi'nin mal varlığı açlığın farklı bir yönünü gösterdi. İYİ Parti Etimesgut teşkilatına üye olan Sipahi'nin, Etiler Mahallesi'nde 2.5-3 milyon Türk lirası değerinde dairelerinin, emekli maaşının ve kira gelirinin olduğu ortaya çıktı.
EŞİ KONUŞTU: YALAN SÖYLÜYOR
Eşinin "Açız" diye Meral Akşener'e sızlandığı videoları izleyen Ahmet Sipahi yalan söylediğini belirterek gelirlerini tek tek açıkladı.
KİRA GELİRİ DE VAR
Eşinin gelirlerine ilişkin "Aç değil. Yalan söylüyor. 3 bin 500 TL kira geliri ve haricen emekli maaşı var" dedi.
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OTURDUĞU SİTEDE KİRALAR 6 BİN TL!
Eşi 4 bin 800, kendisi ise 4 bin 400 lira emekli maaşı alan Sipahi'nin, iki çocuğunun memur olduğu, kızının 2012 model Chevrolet marka aracının bulunduğu tespit edildi.
PARTİ ÜYESİ OLDUĞU DA ORTAYA ÇIKMIŞTI
Sipahi'nin sıradan bir vatandaş gibi Akşener ile konuştuğu videoların ardından İYİ Parti üyesi olduğu da parti faaliyetlerinde çekilmiş çok sayıda fotoğrafı ortaya çıktı.
AKŞENER İLE BİRLİKTE OYNADIĞI TİYATRO
İŞTE TAMAMEN KURGU OLDUĞU ORTAYA ÇIKAN O DİYALOGLAR;
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunmuştu. Ziyaret sırasında Nurgül Sipahi ve Meral Akşener arasında geçen diyaloglar şöyle:
Nurgül Sipahi: "Gerçekten açım. Utanıyorum.Emekliyim. 4 milyar maaş aldım şimdi, keşke almasaydım. (…) Gazete serip yerde oturacağım. Şu an 4 milyar maaş alıyorum. 2 milyar kirada. Şimdi bana söyle; aidat mı vereyim, elektrik mi vereyim, su mu vereyim, ne yiyeyim? Ne içiyim? Temizliğe gidebilsem, ritmbozukluğu var kalp hastasıyım. 45 senedir kollarım yırtık."
Meral Akşener: "Belli"
Nurgül Sipahi: "Yırtık kollarım. Ne olur bizi kurtarın"
Meral Akşener: "Beraber kurtaracağız"
Nurgül Sipahi: "Kurtaracağız"
Meral Akşener: "Az kaldı. Beraber kurtaracağız"
Nurgül Sipahi: "Gerçekten.. Ne olursunuz?"
Meral Akşener: "Onun için buradayız"
İYİ "KURGU" PARTİSİ— Sabah (@Sabah) September 23, 2022
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Etimesgut ziyaretinde, "Açım, ölüyorum, perişanım" diyen Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti üyesi olduğu ve 2 adet dairesinin bulunduğu ortaya çıktı. pic.twitter.com/8QZ9oIGkrO