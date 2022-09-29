Son dakika | Meral Akşener’in tiyatro partneri Nurgül Sipahi’nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor

Nurgül Sipahi: "Gerçekten açım. Utanıyorum.Emekliyim. 4 milyar maaş aldım şimdi, keşke almasaydım. (…) Gazete serip yerde oturacağım. Şu an 4 milyar maaş alıyorum. 2 milyar kirada. Şimdi bana söyle; aidat mı vereyim, elektrik mi vereyim, su mu vereyim, ne yiyeyim? Ne içiyim? Temizliğe gidebilsem, ritmbozukluğu var kalp hastasıyım. 45 senedir kollarım yırtık."