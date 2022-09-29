İyi Parti'nin açlık oyunu yine deşifre oldu! 'Açım' diyen kadının eşi konuştu: "Parti kışkırtmış olabilir" | Video
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İYİ Parti'nin sergilediği "Aç vatandaş" kurgusu bir kez daha deşifre oldu. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'e sarılarak "Açım" diye bağıran Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti üyesi ve maddi durumunun iyi olduğu ortaya çıkmıştı. O kadının eşi Ahmet Sipahi A Haber'e konuştu, gerçekleri anlattı. Ahmet Sipahi yaşananlarla ilgili "Parti kışkırtmış olabilir" dedi. .