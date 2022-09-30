TBMM Başkanı Şentop’tan ’soru önergeleri’ açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle;



27. Dönem 6'ncı yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor. Meclisimiz 1 Ekim 2021 tarihinde başladığı 5'inci yasama yılını sonlandırmış ve tarihinde ilk defa 6'ncı yasama yılına başlamış olacak.

TBMM'de yeni dönem başlıyor. Meclis Başkanı Şentop'tan açıklamalar | Video

SORU ÖNERGELERİ AÇIKLAMASI

Yazılı soru önergesi sayısı 73 bin 500'ü geçmiştir. Soru önergesine cevap verilmediği eleştirisine katılmıyorum. Yapılan yorumlara itirazım yok. Buradan sonuç olarak Meclis'in denetim fonksiyonuna dair bir sonuç çıkarmak sayısal verilere aykırı.