TBMM'de yeni dönem başlıyor. Meclis Başkanı Şentop'tan açıklamalar | Video

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''27. Dönem 6'ncı yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor. Meclisimiz 1 Ekim 2021 tarihinde başladığı 5'inci yasama yılını sonlandırmış ve tarihinde ilk defa 6'ncı yasama yılına başlamış olacak'' açıklamasında bulundu.