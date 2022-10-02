Son dakika: Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan’dan İBB’ye sert tepki: Benim İstanbullum derslerini verecek

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Pendik- Sabiha Gökçen Metrosu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"BU HATTI İSTANBUL HAVALİMANI'NA KADAR ULAŞTIRACAĞIZ"

"İstanbul'a kazandırdığımız yeni ulaşım projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 7,4 km olan 4 istasyonlu b umetro hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Kadıköy'e bağlamaktadır. Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız.

İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 km'nin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu rakam 366 km'yi geçecektir. Birileri bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunlara dersi seçimlerde vereceğiz.

Az önce buraya geldik. Ama hiç gürültü yok. 6 dakikada bindiğimiz yerden buradayız. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır. Benim hanım kardeşlerim layıktır. Benim beyefendi kardeşlerim layıktır. Benim gençlerim layıktır. İşte şu anda da inşası süren 185 km'lik raylı sistemle bu rakam daha da artacak.