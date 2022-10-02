Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan’dan İBB'ye sert tepki: Benim İstanbullum derslerini verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu Açılış Töreni’nde konuştu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini de biz tamamlıyoruz. Bana İstanbullu vatandaşım soruyor. Belediye Başkanı ne iş yapar? Haziran geliyor. Haziran'da bunların topuna gereken dersi benim İstanbullum verecektir." ifadelerini kullandı.