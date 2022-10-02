Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan’dan İBB'ye sert tepki: Benim İstanbullum derslerini verecek
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
35:58
00:37
Pençe-Kilit Harekatı şehidi Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı 02.10.2022 | 00:00
00:46
01:57
SON DAKİKA! İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı | Video 30.09.2022 | 15:21
22:16
TBMM'de yeni dönem başlıyor. Meclis Başkanı Şentop'tan açıklamalar | Video 30.09.2022 | 11:07
19:12
00:51
TOGG deneme sürüşlerine devam ediyor | Video 28.09.2022 | 11:11
06:05
03:58
06:24
Mersin'deki polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı 27.09.2022 | 01:28
02:50
Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş saz çaldı, türkü söyledi 25.09.2022 | 22:29
04:22
Ortaköy’de gece kulübündeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı 25.09.2022 | 22:33
02:05
03:08
Lokantaya girip kasadaki bozuk paraları çaldı 25.09.2022 | 19:23
01:38
Türk Yıldızları'ndan Belçika semalarında nefes kesen gösteri | Video 25.09.2022 | 16:44
00:39
04:05
Başkan Erdoğan müjdelemişti: “İlk sevkiyat gerçekleşti” | Video 25.09.2022 | 10:02
05:00
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması! | Video 23.09.2022 | 14:59
02:51
02:55
TOGG'da yeni gelişme! Geri sayım başladı | Video 21.09.2022 | 10:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu Açılış Töreni’nde konuştu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini de biz tamamlıyoruz. Bana İstanbullu vatandaşım soruyor. Belediye Başkanı ne iş yapar? Haziran geliyor. Haziran'da bunların topuna gereken dersi benim İstanbullum verecektir." ifadelerini kullandı.