Pendik-Sabiha Gökçen Metro açılışı sonrası ilk sürüş: Başkan Erdoğan vatman koltuğunda!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Metro hattının hayırlı olmasını dileyen Başkan Erdoğan, açılış sonrası vatman koltuğuna geçerek bir süre metroyu kullandı. Günlük 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesi ile bugün hizmete başlayan metro Türkiye'nin 3., Avrupa'nın 8. en yoğun havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na raylı sistem bağlantısı sağlayarak bu alana ulaşımda kolaylık sağlayacak.