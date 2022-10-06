Başkan Erdoğan ve Aliyev’den Sorosçulara mesaj: Bizim birliğimizi kimse sarsamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor. Zirve kapsamında sürekli yan yana gelen Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in bir gazeteci ile yaşadıkları diyalog gülümsetti.

"SORAS'A DE Kİ BİZ KARDEŞİZ"

İki lider birlikte yürürken soru soran Azerbaycan Türkü gazeteciye Aliyev'in "Bunlar Soros'çu" demesi üzerine Başkan Erdoğan da uyarıda bulunarak "Soros hep gazetecileri satın alıyor. Aman öyle bir şey yapmayasın" dedi. Aliyev de "Soros'a de ki Biz burda da kardeşiz, Her yerde kardeşiz. Bizim birliğimizi kimse sarsamaz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Sorosçulara mesaj "Biz kardeşiz, bizim birliğimizi kimse sarsamaz" | Video

BAŞKAN ERDOĞAN AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Avrupa kıtasındaki ülkelerin liderleri ilk kez düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısında Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve toplantıya katılan liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.