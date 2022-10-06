Başkan Erdoğan ve Aliyev’den Sorosçulara mesaj "Biz kardeşiz, bizim birliğimizi kimse sarsamaz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Prag'ta temaslarını sürdürürken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte bir muhabirin sorularını cevapladı. Aliyev'in "Bu Sorosçu" diyerek şakalaştığı muhabire Başkan Erdoğan, "Dikkat et, bu Sorosçular gazetecileri satın alıyor" diyerek göndermede bulundu. Liderlerin aralarında şakalaştığı renkli anlar objektiflere böyle yansıdı.