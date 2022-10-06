Başkan Erdoğan’dan Macron’a: Her şey Avrupa’dan ibaret değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'ya gitti.

Erdoğan, tüm dünyanın yakından takip ettiği zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı bir araya getirdi.

"HER ŞEY AVRUPA'DAN İBARET DEĞİL"

Bir araya gelen liderlere daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı. Liderlerin sohbet ettiği anlar kameraya yansırken Başkan Erdoğan burada Macron'a dönerek "Seni de alalım Türk Birliği'ne. Her şey Avrupa'dan ibaret değil" dedi.

Erdoğan’dan Macron’a "Gel seni de Türk Birliği’ne alalım, Avrupa Avrupa nereye kadar" | Video

ERDOĞAN VE PAŞİNYAN GÖRÜŞEBİLİRİZ DEMİŞTİ

Paşinyan parlamento konuşmasında Türkiye ile Prag'da görüşmesine ilişkin konuşmuştu, Paşinyan ''Türkiye Cumhurbaşkanı ile de bir görüşme planlanıyor. Bunun olasılığı ile ilgili daha önce bildirmiştik" açıklamalarında bulunurken Erdoğan da, Prag'da Paşinyan ile görüşme ihtimalinin olduğunu dile getirmişti.

4'LÜ ZİRVE GERÇEKLEŞECEK

Bugün zirvede Paşinyan, Aliyev, AB Komisyonu Başkanı Charles Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron dörtlü toplantı gerçekleştirecek. Paşinyan bu zirve için parlamento konuşmasında ''Esasen genel barış gündemi tartışmasına uyan ana toplantılar olacak" açıklamalarını yapmıştı.