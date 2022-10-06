Erdoğan’dan Macron’a "Gel seni de Türk Birliği’ne alalım, Avrupa Avrupa nereye kadar" | Video
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Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Liderlerin sohbet ettiği anlar kameraya yansırken Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Macron'a dönerek "Seni de alalım Türk Birliği'ne. Her şey Avrupa'dan ibaret değil" dedi.