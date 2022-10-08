Hüsnü Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! "Oy için türbana özgürlük çıkaramazsın, çıkar da görelim

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, 32 yıl önce bombalı saldırıda hayatını kaybeden Bahriye Üçok'u anma programında konuştu. Başkan Bozkurt, "Hepimize Cumhuriyetin kurucularından miras bir görev var. Bazılarımız bu görevin farkında değil. Şu parti de bu parti de siyaset yapıyor. Cumhuriyet dünyada eşi benzeri olan bir devlet değildir. Aman bize oy verecekler, aman efendim bize oy vermezler. Anayasanın 24. maddesi orada durduğu sürece sen türbana özgürlük için yasa çıkaramazsın, çıkar da görelim. Kimse bu kimseye herkes dahil devletin herhangi bir kanunu din kurallarına bağlayamaz. Bunu şiddetle reddediyorum" diye konuştu.