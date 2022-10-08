Hüsnü Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! "Oy için türbana özgürlük çıkaramazsın, çıkar da görelim" | Video
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla birlikte başlayan tartışmalar gündemde yerini koruyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bir tepki de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan geldi. CHP'nin başörtüsü ile ilgili kanun önerisine tepki gösteren Bozkurt, "Aman bize oy verecekler diye sen türbana özgürlük çıkartamazsın" dedi.