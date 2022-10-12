SON DAKİKA: Kadıköy’deki esrarengiz patlamanın sırrı çözüldü! İsviçre’nin gördüğü en büyük katliamcının dehşet verici hikayesi

ELİNDE PATLADI

Fikirtepe'deki patlamadan önce de bir havai fişeğin içindeki barutları boşaltmış, fitilini çıkartmaya çalışıyordu. Her yer barut olmuştu. Fitil bir anda alev aldı. Söndüremeyeceğini anlayan Mustafa Karahan, barutları biriktirdiği boruları oradan kaçırmaya çalışırken büyük bir patlama oldu, alevler her yeri sardı. Art arda meydana gelen patlamalarda binanın duvarları yıkıldı.

Yükselen kimyasal alevler yandaki binalara sıçradı. Olayların tanığı Anvarjon Kadirov kaçıp yaralı olarak kurtulmayı başarırken, Mustafa Karahan'la birlikte Özbek çalışanın 10 yaşındaki kızı ve 68 yaşındaki babası da öldü.