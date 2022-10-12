Kadıköy'deki patlamadan "İntikam hikayesi" çıktı | Video

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İstanbul'un Kadıköy İlçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi'nde pazar gecesi meydana gelen patlamanın ayrıntıları ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada, patlamaya sebep olan Mustafa Karahan'ın terör bağlantısı olmadığını ancak ailesinden intikam almak istediğini ifade etmişti. Bu açıklama sonrası Karahan ile ilgili çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı.