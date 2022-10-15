6 madenci tedavi altında: Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yaralı yakınlarına da sahip çıktı

"YOĞUN BAKIMDA YÜZÜNÜ GÖRDÜM, YARI BAYGIN SU İSTİYORDU"

Yaralılardan Ayhan Akgül'ün(37) eşi Ayşe Akgül, yoğun bakım merkezinin önünde eşinden gelecek iyi bir haberi bekliyor. Eşinin 12 yıldır madende çalıştığını, olay günü 16-24 mesaisi için evden çıktığını ve patlamadan sonra haber alamadıklarını belirten Ayşe Akgül, "Patlama olduğunu duyunca hemen ocağın önüne koştum. Eşimle ilgili bilgi alamıyordum. Ocağın önünde haber beklerken yoğun bakım servisinde olduğunu söylediler. Yaşadığı için buruk bir sevinç ve büyük bir acı hissettim. 2 çocuğumuzla birlikte eşimin yanına koştum. Yoğun bakımda yüzünü gördüm. Yarı baygın şekilde, su istiyordu. İki çocuğumuzla birlikte hem eşime hem de yaralı işçilerimize dualar bekliyorum" dedi. Ayhan Akgül'ün kardeşi Günaydın Akgül de haberi duyunca şok olduklarını, kardeşinin yaşaması için dua ettiklerini söyledi.

"SOLUNUM YOLLARI ZARAR GÖRMÜŞ"

Ayhan Akgül'ün (37) ağabeyi Kenan Akgül de şunları söyledi: "Grizu patlaması olduğu için büyük bir zarar vermiş. Solunum yolları zarar görmüş. Çoğu yerde yanıklar var. 48 saat gözetim altında tutulacaklar. Hayati risk devam ediyor. Grizu patlaması bir alev topunun patlaması gibi olur bütün vücudu yakar, ciğerleri dahi patlatabilir."