6 madenci tedavi altında: Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yaralı yakınlarına da sahip çıktı

Bartın'daki maden faciasında yaralanan 11 madenciden 6'sı Sağlık Bakanlığı'na bağlı 2 ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne götürülen 6 madenciden birinin tedavisi Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi'nde, diğer 5'inin ise Yanık Merkezi'nde sürüyor.
(Yaralı maden işçisi Ayhan Akgül)
Yaralıların isimlerinin Taner Şen, Ayhan Akgül, Erol Bulduk, İzzet Ak, Remzi Taşkömür ve İbrahim Çeliktaş olarak açıklandı.
"YOĞUN BAKIMDA YÜZÜNÜ GÖRDÜM, YARI BAYGIN SU İSTİYORDU"
Yaralılardan Ayhan Akgül'ün(37) eşi Ayşe Akgül, yoğun bakım merkezinin önünde eşinden gelecek iyi bir haberi bekliyor. Eşinin 12 yıldır madende çalıştığını, olay günü 16-24 mesaisi için evden çıktığını ve patlamadan sonra haber alamadıklarını belirten Ayşe Akgül, "Patlama olduğunu duyunca hemen ocağın önüne koştum. Eşimle ilgili bilgi alamıyordum. Ocağın önünde haber beklerken yoğun bakım servisinde olduğunu söylediler. Yaşadığı için buruk bir sevinç ve büyük bir acı hissettim. 2 çocuğumuzla birlikte eşimin yanına koştum. Yoğun bakımda yüzünü gördüm. Yarı baygın şekilde, su istiyordu. İki çocuğumuzla birlikte hem eşime hem de yaralı işçilerimize dualar bekliyorum" dedi. Ayhan Akgül'ün kardeşi Günaydın Akgül de haberi duyunca şok olduklarını, kardeşinin yaşaması için dua ettiklerini söyledi.
"SOLUNUM YOLLARI ZARAR GÖRMÜŞ"
Ayhan Akgül'ün (37) ağabeyi Kenan Akgül de şunları söyledi: "Grizu patlaması olduğu için büyük bir zarar vermiş. Solunum yolları zarar görmüş. Çoğu yerde yanıklar var. 48 saat gözetim altında tutulacaklar. Hayati risk devam ediyor. Grizu patlaması bir alev topunun patlaması gibi olur bütün vücudu yakar, ciğerleri dahi patlatabilir."
HASTANE YARALI YAKINLARINA DA SAHİP ÇIKTI
Hastaneden yapılan açıklamaya göre hasta yakınlarının barınma ihtiyacı giderilerek hastanede kalabilmeleri sağlanacak her türlü ihtiyaçları karşılanacak.
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