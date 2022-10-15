SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bakan Soylu acı haberi duyurdu: 40 şehidimiz var

Son dakika haberi... Bartın'ın Amasra ilçesinde dün saat 18.15 sıralarında maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından devletin tüm birimleri harekete geçerek Bartın'a hareket etti. Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaza yerinde incelemelerde bulundu ve ekipleri koordine etti.
BAKANLARDAN SON DURUM AÇIKLAMASI:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maden faciasının yaşandığı bölgede son durumu açıkladı.
Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:
Madencilerimiz onların aileleri ve Türkiye'de bu mesleği yapan tüm madencilerimizin hem gözleri hem kulakları hem bütün kalbi buradaydı. Türkiye'nin bir çokr yerinden gerek arama kurtarma için gerek yardım için tüm kurumlarımız hem bu konuya yetkin olan Enerji Bakanlığımızın tüm kurumları hem yardımcı ve destek hizmetleri için bulunan AFAD'dan Sağlık Bakanlığına kadar tüm kurumlarımız, ambulans uçaklarımızdan buradaki tüm sağlık personelimize kadar herkes seferber oldu. Arzu ederdik ve isterdik ki karşımızda hiç bir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim.
ŞEHİT SAYIMIZ 40'A YÜKSELDİ
Ancak o saatten itibaren yapılan çalışmalarda 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük bir çaba sarf edildi. Olay olduktan sonra da kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştık. Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. Yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz arama kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydular. 40 madencimizi 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık.
"BİR MADENCİMİZ İLE İLGİLİ BİR BELİRSİZLİĞİMİZ VAR"
11 yaralımız da hastanelerde. 6'sı yine Sağlık Bakanlığımızın ambulansları ile Çam Sakura Şehir Hastanesine, 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesi 2'si ise özel hastanede, biri taburcu oldu. 110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla büyük bir bölümü de arama-kurtarma sonucu arkadaşlarımızın gayretleri sonucu kurtarılmış oldu. Bir madencimiz ile ilgili bir belirsizliğimiz var. Hem orada arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılması için çalışmalar aşağıda devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. 26 madencimizin kimliğini gece ifade etmiştik. Biraz sonra da yine 14 madencimizin kimliğini de kamuoyu ile paylaşacağız.
Burada özellikle bu çalışmaların başından itibaren ailelerle birlikte buradaydık onlar hastanelerdeydi büyük acıları oldu. Burada mesai arkadaşlarının büyük acıları oldu. Allah hem milletimize hem ailelerine hem mesai arkadaşlarına hem de tüm madencilerimize ülkemize sabır versin. Başsağlığı diliyoruz. Elbetteki bu olayın başından itibaren sağolsunlar başsavcımız bütün yargı mekanizması onlar da gece sabaha kadar hem teşhis hem olayın soruşturulması ile ilgili gerekli bütün çalışmaları yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar.
SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı patlaması! 40 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var; İşte son durum