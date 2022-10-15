SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bakan Soylu acı haberi duyurdu: 40 şehidimiz var

"BİR MADENCİMİZ İLE İLGİLİ BİR BELİRSİZLİĞİMİZ VAR"

11 yaralımız da hastanelerde. 6'sı yine Sağlık Bakanlığımızın ambulansları ile Çam Sakura Şehir Hastanesine, 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesi 2'si ise özel hastanede, biri taburcu oldu. 110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla büyük bir bölümü de arama-kurtarma sonucu arkadaşlarımızın gayretleri sonucu kurtarılmış oldu. Bir madencimiz ile ilgili bir belirsizliğimiz var. Hem orada arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılması için çalışmalar aşağıda devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. 26 madencimizin kimliğini gece ifade etmiştik. Biraz sonra da yine 14 madencimizin kimliğini de kamuoyu ile paylaşacağız.

Burada özellikle bu çalışmaların başından itibaren ailelerle birlikte buradaydık onlar hastanelerdeydi büyük acıları oldu. Burada mesai arkadaşlarının büyük acıları oldu. Allah hem milletimize hem ailelerine hem mesai arkadaşlarına hem de tüm madencilerimize ülkemize sabır versin. Başsağlığı diliyoruz. Elbetteki bu olayın başından itibaren sağolsunlar başsavcımız bütün yargı mekanizması onlar da gece sabaha kadar hem teşhis hem olayın soruşturulması ile ilgili gerekli bütün çalışmaları yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar.

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