Bartın'dan İstanbul'a getirilen işçinin eşi konuştu! "Yarı baygın halde benden su istedi"





Yaşadığı için buruk bir sevinç ve büyük bir acı hissettim. 2 çocuğumuzla birlikte eşimin yanına koştum. Yoğun bakımda yüzünü gördüm.



Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül'ün eşi son durumuyla ilgili açıklama yaptı | Video