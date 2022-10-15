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Giriş Tarihi: 15.10.2022 11:30 Son Güncelleme: 15.10.2022 11:40

Bartın'dan İstanbul'a getirilen işçinin eşi konuştu! "Yarı baygın halde benden su istedi"

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Bartın’dan İstanbul’a getirilen işçinin eşi konuştu! Yarı baygın halde benden su istedi

Bartın’da Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri’ne bağlı maden ocağında 28 kişinin yaşamını yitirdiği maden ocağı patlamasında yaralı olarak İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alınan işçilerden Ayhan Akgül’ün eşi Ayşe Akgül, yoğun bakım merkezinin önünde eşinden gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Eşinin 12 yıldır madende çalıştığını olay günü 16-24 mesaisi için evden çıktığını ve patlamadan sonra haber alamadıklarını belirten Ayşe Akgül, " Eşim 12 yıldır madende çalışıyor. 16-24 mesaisi için madene gitti.



Akşam saatlerinde madende patlama olduğunu duyup hemen ocağın önüne koştum. Eşimle ilgili bilgi alamıyordum. Ocağın önünde eşimden haber beklerken yoğun bakım servisinde olduğunu söylediler.



Yaşadığı için buruk bir sevinç ve büyük bir acı hissettim. 2 çocuğumuzla birlikte eşimin yanına koştum. Yoğun bakımda yüzünü gördüm.

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül'ün eşi son durumuyla ilgili açıklama yaptı | Video



Yarı baygın şekilde su istiyordu. İki çocuğumuzla birlikte hem eşime hem de yaralı işçilerimize dualar bekliyorum" dedi.



Yaralı işçi Ayhan Akgül'ün kardeşi Günaydın Akgül 'de haberi duyunca şok olduklarını kardeşinin yaşaması için dua ettiklerini söyledi.

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Bartın'dan İstanbul'a getirilen işçinin eşi konuştu! "Yarı baygın halde benden su istedi"
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