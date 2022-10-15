Bartın'dan İstanbul'a getirilen işçinin eşi konuştu! "Yarı baygın halde benden su istedi"

Eşinin 12 yıldır madende çalıştığını olay günü 16-24 mesaisi için evden çıktığını ve patlamadan sonra haber alamadıklarını belirten Ayşe Akgül, " Eşim 12 yıldır madende çalışıyor. 16-24 mesaisi için madene gitti.
Akşam saatlerinde madende patlama olduğunu duyup hemen ocağın önüne koştum. Eşimle ilgili bilgi alamıyordum. Ocağın önünde eşimden haber beklerken yoğun bakım servisinde olduğunu söylediler.
Yaşadığı için buruk bir sevinç ve büyük bir acı hissettim. 2 çocuğumuzla birlikte eşimin yanına koştum. Yoğun bakımda yüzünü gördüm.
Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül'ün eşi son durumuyla ilgili açıklama yaptı | Video