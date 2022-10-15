Video Yaşam Bartın Amasra maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül'ün eşi açıklama yaptı | Video
Bartın Amasra maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül'ün eşi açıklama yaptı | Video

Bartın Amasra maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül'ün eşi açıklama yaptı | Video

15.10.2022 | 11:19

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Bartın Amasra'da maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül'ün eşi Ayşe Akgül, A Haber muhabiri Kübra Kılıç'a açıklamalarda bulundu..

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