Bir karede üç şehit: Maden şehitlerinden geriye bu fotoğraf kaldı

ŞEHİT OLAN 3 MADEN EMEKÇİSİ OMUZ OMUZA

Hayatını kaybeden 40 madenci arasında yer alan Sabri Akdere, Aziz Köse, Şuayip Okul'da yer aldı. Aynı vardiyada çalışan, mesai dışında da birlikte sıkı dostluk kuran 3 arkadaş, faciaya da birlikte yakalandı. Sabri, Aziz ve Şuayip birlikte mesai yaparken yaşanan patlama sonrasında hayatını kaybetti. Aziz Köse 5 gün önce baba olmuştu... Şuayip Okul'un ise 2 çocuğu vardı.