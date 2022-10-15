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Giriş Tarihi: 15.10.2022 14:31

Bir karede üç şehit: Maden şehitlerinden geriye bu fotoğraf kaldı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Bir karede üç şehit: Maden şehitlerinden geriye bu fotoğraf kaldı

Türkiye, Amasra’da 40 maden emekçisinin hayatını kaybettiği facianın yasını tutuyor. SABAH, yıllardır yerin 300 metre altında birlikte çalışan ve patlamayla birlikte omuz omuza çalışırken şehit olan 3 arkadaşın birlikte çektirdiği son fotoğrafa ulaştı.

Aynı vardiyada çalışan, iş dışında da birlikte dostluk kuran Sabri Akdere, Aziz Köse ve Şuayip Okul faciaya da aynı vardiyada yakalandı. Dünya Madenciler Gününü de ocakta kutlayan 3 arkadaştan geriye yürek burkan fotoğraflar kaldı.

Yerin 300 metre altında yaşanan grizu patlaması sonrasında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan 40 maden işçisi yaşamını yitirdi. Acı haber, Türkiye'yi yasa boğarken, maden şehitlerinin ardından acı hatırlar kaldı.

ŞEHİT OLAN 3 MADEN EMEKÇİSİ OMUZ OMUZA

Hayatını kaybeden 40 madenci arasında yer alan Sabri Akdere, Aziz Köse, Şuayip Okul'da yer aldı. Aynı vardiyada çalışan, mesai dışında da birlikte sıkı dostluk kuran 3 arkadaş, faciaya da birlikte yakalandı. Sabri, Aziz ve Şuayip birlikte mesai yaparken yaşanan patlama sonrasında hayatını kaybetti. Aziz Köse 5 gün önce baba olmuştu... Şuayip Okul'un ise 2 çocuğu vardı.

BİR KAREDE 3 ŞEHİT ACISI

Aynı vardiyaya giden, maden ocağından aynı galeride çalışan üç arkadaş, birçok anı biriktirdi. Hem mesai de hem mesai dışında birlikte arkadaşlık yapan maden emekçileri, patlamanın yaşanacağından habersiz madene aynı gün birlikte girdi.

Patlamanın yaşanmasıyla birlikte madende omuz omuza çalışan Sabri Akdere, Şuayip Okul ve Aziz Köse şehit oldu. Onlardan geriye bir kareye giren 3 maden şehidinin fotoğrafı kaldı.

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜNÜ DE BİRLİKTE KUTLADILAR

Şehitlerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü de 2020 yılında yer altında kutladıkları o kareleri de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı. 3 şehidin sığdığı fotoğraf karesi yürekleri burktu.

SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! İçişleri Bakanı Soylu acı haberi duyurdu: 40 şehidimiz var Son dakika haberi: Bartın Amasra'daki maden ocağında şehit düşen madencilerin fotoğrafları

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Bir karede üç şehit: Maden şehitlerinden geriye bu fotoğraf kaldı
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