Yaralı maden işçisinin kardeşi anlattı: Yanıklarından tanıyamadık

"ARKADAŞLARIN HEPSİ DE GENÇ GRUP"

Yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu söyleyen Kenan Akgül hastaların neden Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirildiğini de açıkladı. Tek temennilerinin yaralı madencilerin iyileşmesi olduğunu ifade eden Akgül, "14 yıldır çalışıyordu, genelde iş arkadaşları da aynıydı. Arkadaşların hepsi de genç grup. Ben buradan vefat eden arkadaşların ailelerine başsağlığı diliyorum. Şu an halen maden ocağında olanlar var inşallah canlı bir şekilde çıkarlar. Bütün Türkiye acıyı birlikte paylaşıyor. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor anlatabilecek ruh halinde değiliz. Kalbimiz burada ama aklımız orada. Yakınlarımızdan da vefat eden insanlar var. Onların cenazelerine katılamıyoruz. Burada en büyük üzüntümüz bu. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki doktorlar bu konuda uzman olduğu ve bir an önce sağlıklarına kavuşturulabilmesi için bu hastaneyi ön görmüşler. Sağlık şartları orada el vermediği için burayı daha uygun görüp ambulans uçakla getirdiler. Buraya ilk geldiklerinde biz de vücutlarındaki yanıklardan tanıyamadık hatta birinin kalbi durmak üzereydi kalp masajı yapıldı. Tek temennimiz burada 6 madenci kardeşimizin ayaklarının üzerinde yürüyerek sağlıklı bir şekilde çıkmasıdır" dedi.

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