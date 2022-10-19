SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, partiye yeni katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini taktı. AK Parti heyeti birlikte poz verdi. Çelebi, Erdoğan'ın rozetini takmasının ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Çelebi, "Siz 15 Temmuz'da direnmeseydiniz milletimiz yok edilmişti. FETÖ zombi teşkilatına karşı yanınızdayım. Asker kökenli bir vekilim. Bir milyona yakın asker, korucu arkadşaım görevinin başında. Kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK/YPG terör örgütüne karşı yanınızdayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kurtuluş Savaşı sonrası çok cepheli büyük bir mücadele vermektedir. Bir Atatürk askeri, Kuvayı Milliye neferi olarak yanınızdayım." dedi. Çelebi'nin konuşmasının ardından Başakn Erdoğan kürsüye geçerek konuşmasına başladı.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Cuma günü Bartın Amasra'da yaşanan elim kaza hepimizin yüreğini dağlamıştır. TTK'ya ait Amasra taşocağı 713 çalışanı ile yılda 100 bin ton üretim yapan bir müessesedir. Bu madene 77 milyon lira yatırım yapılmıştır. Bu ocakta 20 yılda hayatını kaybeden kişi sayısı 6'dır. Her 37 madenciye 1 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı düşmektedir. Son dönemde mevzuaatta yaptığımız düzenlemeler sonucunda Amasra maden ocağında da 50 kalemi bulan iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Madende gaz inceleme sensörleri 24 saat çalışmaktadır. Belli bir seviyenin üzerinde gaz tespitinde ışıklı ve sesli alarm verilmektedir. Yüzde 1.5 metan gazı seviyesinde elektrik kesilmekte, yüzde 2'de ise maden boşaltılmaktadır. Patlama yaşanması için ise metan gazı seviyesinin 5 ve üzeri olması lazım. 18.05'te 1.5 seviyesinde metan gazı tespit edilmesi sonrası elektrik kesilmiştir. 18.10'dan sonra tespit edilememiştir. Rapor haricinde söylenen her şey spekülasyondur. Bize düşen rapor çıkana kadar yapabileceklerimizi yapmaktır. Kazadan sonraki 18 saat içinde arama kurtarma faaliyetleri tamamlanmıştır. Ocağın vardiyasında çalışan 110 kardeşimizden 41'i maalesef hayatını kaybetmiştir. 6'sı İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi'nde, diğerleri ise yerine tedavi altına alınmıştır. Bartın'a Cumartesi günü giderek çalışmalara yerinde katıldım. İlk gün ben de aileleri ziyaret eden kişi oldum. Çam ve Sakura'da yaralıları ziyaret ettim. Bazılarının durumunun iyiye gittiğini biliyorum.