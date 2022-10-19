Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Yüreğin yetiyorsa çık karşıma, kararı millet versin" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bartın'daki maden kazası sonrası ihmal var ise sorumlulara gereken cezanın verileceğini söyledi. Erdoğan, kader ve kaza inancına vurgu yaptı, "Bay Kemal ben kaza ve kadere iman etmiş bir insanım böyle yürüyorum. Bu bizim imanımızın gereğidir." dedi. Erdoğan, asgari ücret zammı ile refah kaybının giderileceğini de belirtti. Erdoğan konuşmasının sonunda Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı, "Yüreğin yetiyorsa çık karşıma, kararı millet versin" dedi.