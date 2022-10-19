İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti grubunda | Video

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “AK Parti ailesinin ve Cumhur ittifakının görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim” dedi.

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılmasına ilişkin soruyu AK Parti Grup toplantısı öncesinde cevapladı. Çelebi, AK Parti'ye katılmasına ilişkin olarak, " Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur AK Parti'nin ve Cumhur ittifakının görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim" dedi.