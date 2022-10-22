Malatya Başkan Erdoğan’ı bekliyor: 20 milyar liralık dev projeler hizmete giriyor!

Malatya'yı Hekimhan ilçesine bölünmüş yol konforuyla bağlamak amacıyla inşa edilen Malatya-Hekimhan Karayolu, Başkan Erdoğan'ın katılacağı tören ile bugün hizmete girecek.

MALATYA'YA 20 MİLYAR TL'LİK 182 ADET YATIRIM KAZANDIRILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu törenle birlikte Battalgazi Devlet Hastanesi, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine de katılacak. Törende Malatya'ya kazandırılan 20 milyar TL'lik 182 adet yatırımın açılışı yapılacak. Erdoğan, ardından Mahalle Bizim, Gençlik Bizim Programı ile Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na iştirak edecek.

Ticaret ve sanayi merkezi olarak ülke ekonomisine katkı sağlayan Malatya'da hayata geçirilen karayolu yatırımı; yol standardını yükselterek, şehrin gelişimine destek sağlayacak.

SEYAHAT SÜRESİ 35 DAKİKA AZALACAK



Malatya-Hekimhan yolu, Türkiye'deki karayolu ağının kuzey - güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün oluşturulmasına da katkı sağlayacak. Eğim ve genişlik bakımından ihtiyaca cevap veremeyen engebeli bir arazide bulunan mevcut yolun, fiziki ve geometrik standartları tüneller ve köprüler ile yükseltildi. Kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunan bu proje ile mevcut güzergaha göre yol 3.7 kilometre kısalacak. Seyahat süresi ise yaklaşık 35 dakika azalacak.

TOPLAM 6 BİN 163 METRE UZUNLUĞUNDA 8 TÜNEL İNŞA EDİLDİ

Malatya'yı Sivas'a bağlayan kuzey–güney aksında tek yol olarak hizmet veren 108 km'lik mevcut Malatya-Hekimhan Yolu, 104,3 kilometre uzunluğunda yeniden projelendirildi. 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı bölünmüş yol haline getirildi. Engebeli arazi yapısında tesis edilen yol güzergahında toplam 6 bin 163 metre uzunluğunda 8 adet tünel, 2 bin 398 metre uzunluğunda 14 adet köprü inşa edildi.

TÜRK KIZILAY SİSTEM YAPI FABRİKASI

Malatya'da 1978'de kurulan ve yıllarca atıl halde olan Vagon Fabrikası, 400 milyon liralık yatırımla Türk Kızılay Sistem Yapı Fabrikası'na dönüştürüldü. Yüzde 100 yerli üretim ve yerli yazılımla donatılmış tam otomasyona sahip makinelerle günde 3 vardiya şeklinde 200 konteyner üretimi yapabilecek.

Tesisin açılışını bugün Malatya'ya gidecek olan Başkan Erdoğan gerçekleştirecek. 37 bin 500 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen barınma sistemleri fabrikası, yılda 1 milyon metrekare hafif çelik yapı, ön üretimli (prefabrik) yapı ve yılda 65-70 bin adet konteyner tipi yaşam ünitesi ve barınak ünitesi üretim kapasitesine sahip olacak. Tesiste hafif çelik yapıların yanı sıra farklı modeller geliştirilerek üretilebilecek.

BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ

Malatya'ya, Türkiye ortalamasının üzerinde bir sağlık yatırımı yapıldı. Eski hastanenin depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılıp yerine 300 yataklı olarak inşa edilen Battalgazi Devlet Hastanesi, 22 Haziran 2022'de hizmete açılmıştı. Birimleri kademe kademe hizmete sunulan hastane, bugünkü tören itibarıyla bütün birimleri ile tam donanımlı olarak hizmet vermeye başlayacak.

Modern binası ve ferah bekleme alanlarıyla hastalara en iyi şekilde hizmet veren Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi, 50 polikliniği, birinci basamak da 10 yatak, ikinci basamak da ise 22 yataklı yoğun bakım ünitesi, fizik tedavi servislerine de ağırlık verilen 10 yataklı palyatif bakım servisi, yoğun mesai harcayan doktorların dinlenmesi, sosyalleşmesi ve motivasyon sağlamaları için oluşturulan sosyal amaçlı salonu gibi düşünülmüş birçok hizmeti ile doğunun sağlık üssü olan Malatya'da faaliyetine devam edecek.