Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Malatya’da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katılan Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü için referandum çağrısında bulunarak, "Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin" dedi