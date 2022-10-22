Video Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu

22.10.2022 | 17:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu 50:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu 22.10.2022 | 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da 00:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da 22.10.2022 | 15:51
Malatya Başkan Erdoğan’ı bekliyor! 20 Milyar TL’lik yatırım 02:06
Malatya Başkan Erdoğan'ı bekliyor! 20 Milyar TL'lik yatırım 22.10.2022 | 14:39
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi’nde yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:26
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 22.10.2022 | 13:35
SON DAKİKA: Güneş tutulması olası büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Ersoy canlı yayında açıkladı 04:55
SON DAKİKA: Güneş tutulması olası büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Ersoy canlı yayında açıkladı 22.10.2022 | 11:41
Dağda terörist, şehirde öğretmen! Şanlıurfa’da yakalanan PKK/YPG’li terörist tutuklandı 01:19
Dağda terörist, şehirde öğretmen! Şanlıurfa'da yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı 22.10.2022 | 11:18
2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı 02:07
2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı 22.10.2022 | 11:06
HÜRJET’te önemli gelişme | Video 00:28
HÜRJET’te önemli gelişme | Video 21.10.2022 | 16:31
İşte P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız | Video 00:56
İşte P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız | Video 21.10.2022 | 14:44
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: TOGG elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçla rekabet edecek | Video 00:20
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TOGG elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçla rekabet edecek" | Video 20.10.2022 | 12:04
Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Seri üretim ne zaman? | Video 04:10
Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ne kadar olacak? Seri üretim ne zaman? | Video 20.10.2022 | 11:58
Roketsan’ın yerli füzesi “Tayfun” test edildi | Video 03:23
Roketsan’ın yerli füzesi “Tayfun” test edildi | Video 18.10.2022 | 15:04
Başkan Erdoğan’dan gençlere müjde! Başvurular bugün başladı | Video 29:20
Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde! Başvurular bugün başladı | Video 18.10.2022 | 14:42
İbrahim Kalın: Yunanistan hata yapıyor | Video 42:42
İbrahim Kalın: "Yunanistan hata yapıyor" | Video 18.10.2022 | 12:51
TOGG ne kadar olacak? Bakan Varank’tan TOGG fiyatı açıklaması | Video 05:32
TOGG ne kadar olacak? Bakan Varank'tan TOGG fiyatı açıklaması | Video 17.10.2022 | 13:29
Başkan Erdoğan’dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında 05:44
Başkan Erdoğan'dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında 17.10.2022 | 00:10
Bartın’da yürekleri dağlayan anlar! Şehit düşen babasının fotoğrafını annesine böyle gösterdi | Video 01:50
Bartın'da yürekleri dağlayan anlar! Şehit düşen babasının fotoğrafını annesine böyle gösterdi | Video 16.10.2022 | 15:33
Gökyüzündeki gözler GUHEM’e çevrildi. Göktürk-1 uydusu ile yaklaşık 700 kilometreden görüntülendiler | Video 04:13
Gökyüzündeki gözler GUHEM’e çevrildi. Göktürk-1 uydusu ile yaklaşık 700 kilometreden görüntülendiler | Video 16.10.2022 | 10:33
Sosyal konut, iş yeri ve arsalara kimler nasıl başvuracak? TOKİ Başkanı A Para’da yanıtladı | Video 00:52
Sosyal konut, iş yeri ve arsalara kimler nasıl başvuracak? TOKİ Başkanı A Para'da yanıtladı | Video 13.10.2022 | 21:19
Karadeniz gazında artık son viraj! Türkiye’nin yeni enerji üssü yükseliyor | Video 00:40
Karadeniz gazında artık son viraj! Türkiye'nin yeni enerji üssü yükseliyor | Video 12.10.2022 | 22:46

Malatya’da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katılan Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü için referandum çağrısında bulunarak, "Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin" dedi

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA