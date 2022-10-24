SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimatı vermişti! CHP’den cemevi düzenlemesine itiraz: Laikliğe aykırı

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarına karşı sorun yaşayan Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanması için talimat vermişti. Erdoğan öte yandan cemevlerinin giderlerinin Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulacak yapı ile karşılanacağı, yer tahsisinde ve din adamı istihdamının da devletin himayesinde yapılacağını açıklamıştı.