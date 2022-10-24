Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimatı vermişti! CHP'den cemevi düzenlemesine itiraz: Laikliğe aykırı
Giriş Tarihi: 24.10.2022 14:26 Son Güncelleme: 24.10.2022 14:43

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimatı vermişti! CHP'den cemevi düzenlemesine itiraz: Laikliğe aykırı

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimatı vermişti! CHP’den cemevi düzenlemesine itiraz: Laikliğe aykırı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla Alevi vatandaşlara yönelik 5 yeni düzenlemenin hayata geçirileceğini duyurmuştu. Bu düzenlemelere ilk itiraz ise yine CHP'den geldi. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını öngören kanun teklifinin Anayasa'ya ve laiklik ilkelerine aykırı olduğunu iddia etti.

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarına karşı sorun yaşayan Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanması için talimat vermişti. Erdoğan öte yandan cemevlerinin giderlerinin Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulacak yapı ile karşılanacağı, yer tahsisinde ve din adamı istihdamının da devletin himayesinde yapılacağını açıklamıştı.

Alevi vatandaşlara yönelik atılan bu adıma ise ilk itiraz CHP'den geldi.

CHP BUNA DA KARŞI ÇIKTI
Hazırlıkları tamamlanan yeni adımlara, yıllardır Alevi vatandaşların oylarını almakla övünen CHP karşı çıktı. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede atılacak adımların Anayasa'ya uygun olmadığını öne sürdü. Kaboğlu Söz konusu teklifin Anayasa'nın 2, 10, 24, 90 ve 136'ncı maddelerine aykırı olduğunu iddia etti.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimatı vermişti! CHP'den cemevi düzenlemesine itiraz: Laikliğe aykırı
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