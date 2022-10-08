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Haberler Galeri Aleviler için 5 yeni adım! Başkan Erdoğan duyurdu: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor
Giriş Tarihi: 08.10.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 09:56

Aleviler için 5 yeni adım! Başkan Erdoğan duyurdu: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 'Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulacağını belirten Başkan Erdoğan, "Alevi-Bektaşi inancının önderlerine Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda isterlerse kadro da verilecek." dedi.

Aleviler için 5 yeni adım! Başkan Erdoğan duyurdu: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor

Başkan Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde Alevi toplumuna yönelik tarihi müjdeleri tek tek sıraladı.

Aleviler için 5 yeni adım! Başkan Erdoğan duyurdu: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor

Elazığ Karakoçan, Ankara Altındağ, Erzurum ve Erzincan Kemah'ta hizmete açacakları 4 cemevini kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Kütahya ve Kayseri'de inşası süren Burdur Çavdır, Denizli Ardıçlı, Bilecik Bozüyük, Aydın Koçarlı ve Kırklareli Babaeski'de de temelini bugün atacakları 7 cemevinin bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni etti. Başkan Erdoğan daha sonra günlerdir merakla beklenen Alevi'lerin hak ve özgürlükleriyle ilgili atılan adımları duyurdu:

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Aleviler için 5 yeni adım! Başkan Erdoğan duyurdu: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor

Alevi, Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz.

Aleviler için 5 yeni adım! Başkan Erdoğan duyurdu: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecek.
Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar, bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, elektriği vb. ile yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır.
Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir.
HER TEHDİDİN ÜSTESİNDEN
MUHABBETLE AŞKLA GELDİK: Şahkulu Sultan Dergahı, Orhangazi devrinden bugüne önce ahilerce, ardından Hazreti Hünkar'ın yolunda hizmet edenlerce ayakta tutulmuş ve ihya edilmiştir. Dergahımızın son dönemdeki mürşitlerinden Mehmet Ali Hilmi Dede Baba bu tür yapılan özellikle eserlerle ilgili şöyle anlatıyor: 'Ham bağına kurulmuş aşıkların otağı. Gülzar-ı aşk olubdur aşk ehlinin durağı. Gel pir evine aşık, eyle özünü puhte. Yanuptur aşk oduna erenlerin ocağı.' Evet bu mekanlar aşk ocağıdır, edep ocağıdır, gönül ocağıdır. Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanlarımızı ancak aşkla muhabbetle birlikte beraberlikle kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Milletimiz asırlardır bu coğrafyada karşı karşıya kaldığı her tehdidin üstesinden bu muhabbetle gelmiştir.
BU BÜYÜK MEDENİYETE SAHİP
ÇIKMAK VAZİFEMİZ: Dergahlarımızda ilim ve ahlak birlikte yol yürür. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir. Hacı Bektaş-ı Veli ve evlatları ocaklarımızı işte bu gayeyle kurmuşlar, yaymışlar ve yaşatmışlardır. Asırlardır Anadolu topraklarını ilimle irfanla hikmetle yoğuran Hazreti Hünkar, Hazreti Mevlana, Yunus Emre gibi gönül sultanları, hizmetleri ve eserleriyle millet olma şuurumuzu kolaylaştırmışlardır. Hak dostlarının irfanlarıyla ve nazarlarıyla kurulan bu büyük medeniyete sahip çıkmak, gelişmesi için gayret göstermek her birimizin vazifesidir.

Aleviler için 5 yeni adım! Başkan Erdoğan duyurdu: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor

Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir.

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