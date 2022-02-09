Cemevlerinin elektrik faturaları için harekete geçildi! Düzenlemede sona gelindi: 10 gün içinde açıklanacak...

TİCARİ İŞLETMELER VE VATANDAŞLAR İÇİN DE BİR DESTEK PAKETİ GELİYOR

Ayrıca son dönemde elektrik faturalarıyla ilgili olarak sorun yaşayan ticari işletmeler için de özel bir formülle destek sağlanacağı bilgisi edinildi. Öte yandan, elektrik faturalarıyla ilgili olarak vatandaşları kapsayacak bir destek paketinin üzerinde de çalışıldığı bildirildi.

DESTEK PAKETLERİ 10 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Buna göre, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla elektrik faturalarıyla ilgili olarak Cemevleri, vakıflar, ticari işletmeler ve vatandaşı rahatlatacak çalışmalar başlatıldı. Söz konusu düzenlemeleri içeren destek paketlerinin bir hafta veya 10 gün içerisinde açıklanacağı da öğrenildi.