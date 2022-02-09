Cemevlerinin elektrik faturaları için harekete geçildi! Düzenlemede sona gelindi: 10 gün içinde açıklanacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarına karşı sorun yaşayan Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanması için talimat verdi. Öte yandan, ticari işletmeler için özel bir formülle destek sağlanacağı öğrenilirken, vatandaşları kapsayacak bir destek paketi için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Cemevleri ve vakıflar, son dönemde elektrik faturalarını öderken sorunlar yaşamaya başladı. Yüksek elektrik faturalarına karşı Başkan Erdoğan'ın talimat verdiği ve Cemevleri ile vakıfların elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanmasının planlandığı öğrenildi.
TİCARİ İŞLETMELER VE VATANDAŞLAR İÇİN DE BİR DESTEK PAKETİ GELİYOR
Ayrıca son dönemde elektrik faturalarıyla ilgili olarak sorun yaşayan ticari işletmeler için de özel bir formülle destek sağlanacağı bilgisi edinildi. Öte yandan, elektrik faturalarıyla ilgili olarak vatandaşları kapsayacak bir destek paketinin üzerinde de çalışıldığı bildirildi.
DESTEK PAKETLERİ 10 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK
Buna göre, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla elektrik faturalarıyla ilgili olarak Cemevleri, vakıflar, ticari işletmeler ve vatandaşı rahatlatacak çalışmalar başlatıldı. Söz konusu düzenlemeleri içeren destek paketlerinin bir hafta veya 10 gün içerisinde açıklanacağı da öğrenildi.