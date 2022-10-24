SON DAKİKA: FETÖ’cü Ercan Karakoyun’un saldırısına uğrayan SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel yaşananları anlattı

"FUARIN BAŞINDAN İTİBAREN TACİZ ETTİLER"

Erel, FETÖ'cülerin kendilerini tahrik etmek için fuara geldikleri andan itibaren tacizlerde bulunduğunu belirtti, "Biz kitap fuarı ile ilgili haber yapmaya geldik. Görüntü almamızı engellemeye çalıştılar. Burnumuzun dibine kadar gelerek cep telefonları ile bizi taciz etmeye çalıştılar. Bizi tahrik edip, sinirlendirip onlara müdahale etmemizi umdular." ifadelerini kullandı.

"KARAKOYUN'UN SALDIRISINA UĞRADIM"

Erel sözlerini şöyle sürdürdü:

Bırakın çeksinler bizleri çekmelerinde sıkıntı yok. Biz de onları çekebiliriz, kamuya açık bir yer dediğimiz sırada FETÖ'nün Almanya Sözcüsü Ercan Karakoyun'un saldırısına uğradık.