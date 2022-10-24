SON DAKİKA: FETÖ’cü Ercan Karakoyun’un saldırısına uğrayan SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel yaşananları anlattı

Almanya'daki firari FETÖ'cü Ercan Karakoyun Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel'e saldırdı. Firari FETÖ'cüler Cevheri Güven ve Bedrettin Uğur'un fuardaki panelini görüntülemeye çalışan İsmail Erel ve Mustafa Akbaba'yı bir diğer firari FETÖ'cü Ercan Karakoyun engellemeye çalıştı. Erel saldırı sonrası elinden hafif yaralandı. Erel, FETÖ'cülerle yaşananları ve sonrasını anlattı.
FETÖ'CÜ KARAKOYUN'DAN SABAH'IN ALMANYA TEMSİLCİSİ İSMAİL EREL'E SALDIRI
Frankfurt Kitap Fuarı'nda Sabah Gazetesi'nin görüntü almasını engellemek isteyen FETÖ'nün sözde Almanya İmamı Ercan Karakoyun İsmail Erel'e saldırdı. Erel, Karakoyun'un saldırısı sonrası elinden hafif şekilde yaralandı.
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ŞİKAYETÇİ OLDU
Erel, Karakoyun'un saldırısı sonrası fuardaki polislerin yanına giderek ilk şikayetini yaptı. Daha sonra ise hastaneye giden Erel darp raporu aldı ve suç duyurusunda bulundu.
"DOKULARDA YARALANMA VAR"
Erel, FETÖ'cü Karakoyun'un saldırısı sonrası elinden yaralandığını söyledi. Erel, "Frankfurt hastanesine giderek rapor aldı. Dokularda zedelenme var, omuzdan bir hafif yaralanma sözkonusu. Darp raporu aldım." dedi.
"FUARIN BAŞINDAN İTİBAREN TACİZ ETTİLER"
Erel, FETÖ'cülerin kendilerini tahrik etmek için fuara geldikleri andan itibaren tacizlerde bulunduğunu belirtti, "Biz kitap fuarı ile ilgili haber yapmaya geldik. Görüntü almamızı engellemeye çalıştılar. Burnumuzun dibine kadar gelerek cep telefonları ile bizi taciz etmeye çalıştılar. Bizi tahrik edip, sinirlendirip onlara müdahale etmemizi umdular." ifadelerini kullandı.
"KARAKOYUN'UN SALDIRISINA UĞRADIM"
Erel sözlerini şöyle sürdürdü:
Bırakın çeksinler bizleri çekmelerinde sıkıntı yok. Biz de onları çekebiliriz, kamuya açık bir yer dediğimiz sırada FETÖ'nün Almanya Sözcüsü Ercan Karakoyun'un saldırısına uğradık.
"FETÖ'CÜLER ALGI OPERASYONU YAPTI"
Erel, FETÖ'cülerin polisin Sabah Gazetesi'ni uzaklaştırdığı şeklinde bir yalana da sarıldığını belirterek, "Biz orada polise suç duyurusunda, şikayette bulunuyoruz. Onlar ise polis oraya gelmiş A Haber ve Sabah'ı oradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar gibi lanse etmeye çalıştılar. Bunlar basit FETÖ oyunları. Bu tarz saldırıya maruz kalmamız şaşırtmadı. Bunlar kendilerini masum bir topluluk olarak gösteriyor. Bunun hiç de öyle olmadığını Alman kamuoyu da bir gün anlayacak." dedi.